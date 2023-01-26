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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Fix Price в IV квартале увеличил выручку на 13,9%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price в IV квартале 2022 года увеличил выручку на 13,9% по сравнению с показателем за IV квартал 2021 года, до 75,8 млрд рублей.

В частности, розничная выручка, которая генерирует большую часть доходов компании, выросла на 14%, до 67,4 млрд рублей. Оптовая выручка составила 8,4 млрд рублей, увеличившись год к году на 13,3%.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 5,2% (динамика учитывает корректировку вследствие укрепления рубля). Покупательский трафик при этом сократился на 4,1% на фоне продолжающегося снижения потребительской уверенности. Средний чек в IV квартале вырос на 9,7%.

Fix Price
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