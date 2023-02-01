RBI продолжает консультации о судьбе российского бизнеса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает консультации по вариантам действия в отношении российских активов, но вынужден постоянно корректировать планы, заявил на телеконференции CEO RBI Йоханн Штробль.

По его словам, группа продолжает работу над оценкой вариантов будущего российских "дочек", выход с российского рынка - один из вариантов.

Штробль упомянул недавно принятые российскими властями очередные меры, регулирующие выход нерезидентов из активов в России. "Не очень хорошо, что диапазон (стоимости актива и возможной цены его продажи - ИФ) очень широкий, минимальный дисконт - 50%, но он может быть и больше", - заявил он. Он также обратил внимание на необходимость получения разрешений на продажу российских активов.

Российский Минфин в конце 2022 года опубликовал выписку из протокола решения подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Этот орган, как следует из документа, решил при рассмотрении вопросов о выдаче разрешений на отчуждение российских активов лицами, связанными с недружественными государствами, исходить из целесообразности установления нескольких условий. В частности, цена продажи актива должна предусматривать дисконт к независимой оценке рыночной стоимости в размере не менее 50%.

Кроме того, как указывалось в выписке, условия транзакции должны предусматривать рассрочку платежа на 1-2 года и/или обязательство по осуществлению "добровольного направления в федеральный бюджет" не менее 10% от суммы сделки.

Тогда же подкомиссия приняла к сведению информацию Минфина и Банка России о подходах при принятии решений о выдаче разрешений на выплату дивидендов иностранным владельцам российских бизнесов. Эти принципы предусматривают, что размер дивидендов не должен превышать 50% от чистой прибыли. Кроме того, учитывается практика распределения прибыли за прошлые периоды, а также готовность иностранных акционеров организации продолжать коммерческую деятельность в России.

RBI рассматривает возможность продажи Райффайзенбанка, получил несколько предложений о заинтересованности, сообщил в мае 2022 года Штробль. До этого группа не исключила "тщательно продуманного ухода" из России.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.