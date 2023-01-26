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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

РЖД в январе прогнозируют падение погрузки на 5,8%, в феврале - на 4%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ожидает снижения погрузки в январе-феврале 2023 г.

"Мы сейчас в январе (за 24 дня - ИФ) погрузили 76 млн тонн различных грузов, в среднесуточном выражении - это 3,163 млн тонн. Снижение к аналогичному периоду января прошлого года составляет 5,8%", - сообщил замглавы РЖД Алексей Шило на брифинге в Москве.

В первую очередь это связано с тем, что в январе прошлого года еще не было никаких дополнительных внешних факторов, которые сейчас действуют в полной мере. "Например, у нас в январе прошлого года были перевозки через определенные погранпереходы в южном направлении, вывезли на Украину различных грузов 45 тыс. тонн в среднем в сутки. Сейчас, понятно, эти перевозки не осуществляются. У нас с вами раньше в достаточно большом количестве российские грузы ехали в адрес портов стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония - ИФ). Сейчас могу сказать, что мы на 61% (падение в 2,6 раза - ИФ) везем туда меньше, чем в прошлом году, в абсолютных цифрах это порядка 30 тыс. тонн (в сутки - ИФ) мы не грузим по сравнению с тем, что мы грузили в январе прошлого года", - пояснил он.

"То есть, те изменения в логистике, которые у нас произошли в прошлом году, они в январе этого года продолжают действовать, но не действовали в январе прошлого года и, соответственно, получается такая статистика", - подчеркнул он, вместе с тем отметив, что РЖД видят некое сглаживание. "Мы рассчитываем, что уже с марта у нас будет другая динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - сказал Шило.

По словам топ-менеджера, в январе отмечается положительная динамика во внутрироссийском сообщении по ряду грузов. В частности, почти на 18% (здесь и далее сравниваются 24 дня января 2023 г. к аналогичному периоду 2022 г. - ИФ) выросли перевозки удобрений, тенденция наметилась с прошлого года и связана, в том числе и с мерами поддержки со стороны государства. Также выросли перевозки продовольственных товаров (+16%), железной руды (+8%), грузов в контейнерах (+2,6%).

"Хорошая динамика по перевозкам в адрес портов Северо-Кавказской железной дороги, мы везем туда удобрения с ростом почти 32%, зерно 78,7% (рост в 1,8 раза - ИФ). На Дальний Восток - здесь тенденция следующая: мы везем с ростом нефтяные грузы 2,8%, и грузы в контейнерах в адрес портов Российской Федерации на Дальнем Востоке у нас выросли на 80,9% (рост в 1,8 раза). В целом, раз уж мы про восток заговорили, всех интересует, как мы везем груз к Восточному полигону. В восточном направлении отмечаем в январе рост погрузки на 3,7%. Внутренний рынок вырос на 1,8%, экспорт вырос на 4,4%", - рассказал Шило.

"Что касается февраля (2023 г. - ИФ), некоторые тенденции конца месяца прошлого февраля здесь будут прослеживаться, мы сейчас прогноз погрузки (на февраль 2023 г. - ИФ) формируем. Оценочно скажу, что, наверное, мы сможем план сформировать со снижением примерно на уровне 4% к прошлому февралю", - добавил топ-менеджер.

РЖД
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