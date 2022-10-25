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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

РЖД зафиксировали рост экспорта в Монголию в сентябре почти в 1,5 раза

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" зафиксировало в сентябре рост экспорта в Монголию почти в 1,5 раза.

"В сентябре 2022 г. из России в Монголию через погранпереход Наушки - Сухэ-Батор по железной дороге перевезли более 167 тыс. тонн различных грузов. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

По данным компании, основная номенклатура экспорта в Монголию – нефть и нефтепродукты (более 133 тыс. тонн).

Как сообщалось, погрузка РЖД в сентябре снизилась на 5,3%, до 100,8 млн тонн. В октябре 2022 г. компания прогнозирует снижение погрузки на 5%.

РЖД
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