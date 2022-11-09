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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

РЖД повышают пропускную способность Восточного полигона за счет тяжеловесных поездов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал РЖД) формирует и отправляет тяжеловесные поезда для повышения пропускной способности Восточного полигона РЖД, сообщает корпоративное издание монополии.

"Сегодня эта технология (отправки тяжеловесных поездов - ИФ) позволяет справляться с возрастающим спросом на грузовые перевозки в направлении тихоокеанских портов Приморского и Хабаровского краев, а также пограничных переходов с Китаем. В октябре на ДВЖД было отправлено 196 тяжеловесных поездов. Максимальный вес состава нашего формирования превысил 7 тыс. тонн, принятого – 8 тыс. тонн", - сообщил изданию начальник ДВЖД Евгений Вейде.

По его словам, в основном поезда повышенной массы перевозят каменный уголь, антрацит, а также дизельное топливо. Погрузка ведется на станциях Улак и Хабаровск-1, а формирование поездов – на станциях Комсомольск-Сортировочный и Хабаровск-2.

Он напомнил, что первые тяжеловесные поезда были отправлены по сети ДВЖД в 2014 году.

"Работа по подготовке инфраструктуры магистрали для движения тяжеловесных поездов ведется в плановом режиме, а обновление станций, путей, развитие припортовых мощностей реализуется в рамках инвестиционной программы дороги. Нам уже удалось повысить максимальный вес поездов, следующих по БАМу, с 5,6 тыс. до 7 тыс. тонн. На отдельных участках магистрали это дало увеличение пропускной способности на 30-50%", - отметил Вейде.

Он также сообщил, что РЖД совместно со специалистами АО "ВНИИЖТ" (институт железнодорожного транспорта) проводят комплексное исследование инфраструктуры, моделируют движение поездов повышенной массы, создают математическую модель пути.

РЖД ДВЖД Приморский край Хабаровский край
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