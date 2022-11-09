РЖД повышают пропускную способность Восточного полигона за счет тяжеловесных поездов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал РЖД) формирует и отправляет тяжеловесные поезда для повышения пропускной способности Восточного полигона РЖД, сообщает корпоративное издание монополии.

"Сегодня эта технология (отправки тяжеловесных поездов - ИФ) позволяет справляться с возрастающим спросом на грузовые перевозки в направлении тихоокеанских портов Приморского и Хабаровского краев, а также пограничных переходов с Китаем. В октябре на ДВЖД было отправлено 196 тяжеловесных поездов. Максимальный вес состава нашего формирования превысил 7 тыс. тонн, принятого – 8 тыс. тонн", - сообщил изданию начальник ДВЖД Евгений Вейде.

По его словам, в основном поезда повышенной массы перевозят каменный уголь, антрацит, а также дизельное топливо. Погрузка ведется на станциях Улак и Хабаровск-1, а формирование поездов – на станциях Комсомольск-Сортировочный и Хабаровск-2.

Он напомнил, что первые тяжеловесные поезда были отправлены по сети ДВЖД в 2014 году.

"Работа по подготовке инфраструктуры магистрали для движения тяжеловесных поездов ведется в плановом режиме, а обновление станций, путей, развитие припортовых мощностей реализуется в рамках инвестиционной программы дороги. Нам уже удалось повысить максимальный вес поездов, следующих по БАМу, с 5,6 тыс. до 7 тыс. тонн. На отдельных участках магистрали это дало увеличение пропускной способности на 30-50%", - отметил Вейде.

Он также сообщил, что РЖД совместно со специалистами АО "ВНИИЖТ" (институт железнодорожного транспорта) проводят комплексное исследование инфраструктуры, моделируют движение поездов повышенной массы, создают математическую модель пути.