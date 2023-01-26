Жан-Поль Пратес утвержден гендиректором Petrobras

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Совет директоров Petroleo Brasileiro (Petrobras) единогласно назначил Жан-Поля Терра Пратеса генеральным директором госкомпании на срок до 13 апреля 2023 года, говорится в сообщении Petrobras.

На этом посту Пратес сменил Кайо Паеса де Андраде, назначенного в июне 2022 года также до апреля 2023 года и ушедшего в отставку в начале января - за три месяца до завершения срока своего контракта.

С 2019 года Пратес был сенатором от штата Риу-Гранди-ду-Норти, состоял в ряде комитетов Федерального Сената Бразилии - по экономическим вопросам, по услугам и инфраструктуре, а также по науке и технике. В разные годы был членом юридического совета Petrobras Internacional S.A. - Braspetro, редактором издания Oil & Gas Journal Latinoamericana и исполнительным директором национальной нефтяной консалтинговой компании Expetro Natural Resources Consultancy.

По образованию он юрист (Государственный университет Рио-де-Жанейро - UERJ), имеет степень магистра экономики и управления в области нефти и газа (Французский нефтяной институт - IFP), а также энергетики (Пенсильванский университет - Penn).