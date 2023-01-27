Intel зафиксировала чистый убыток в IV квартале

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года корпорация Intel, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, зафиксировала чистый убыток, а ее выручка не оправдала ожиданий.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер не стал давать прогнозы на весь начавшийся год, отметив, в частности, макроэкономическую неопределенность и спад на рынке оборудования для дата-центров.

В октябре-декабре 2022 года чистый убыток компании составил $664 млн, или $0,16 в расчете на акцию, против чистой прибыли в $4,62 млрд, или $1,13 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета расходов на реструктуризацию и других разовых факторов составила $0,1 на акцию при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,21 на акцию.

Квартальная выручка Intel упала на 32%, до $14,04 млрд по сравнению с $20,52 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $14,49 млрд.

Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, сократилась на 36% - до $6,6 млрд (прогноз рынка - $7,36 млрд).

Подразделение Data Center and AI (DCAI), ориентированное на решения для датацентров и искусственного интеллекта, сократило выручку на 33%, до $4,3 млрд. Результат также оказался хуже среднего прогноза аналитиков в $4,08 млрд.

Доход Intel в сегменте сетевых и периферийных решений уменьшился на 1%, до $2,1 млрд (прогноз - $2,23 млрд).

Согласно прогнозу компании, в первом квартале текущего года ее скорректированный убыток составит $0,15 на акцию при выручке в $10,5-11,5 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидают, что Intel получит скорректированную прибыль в $0,25 на акцию и выручку в $13,93 млрд.

Акции Intel подешевели на 9,7% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 37%.