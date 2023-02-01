Intel понизит зарплату своему руководителю Гелсингеру на 25%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Intel, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, понизит зарплаты топ-менеджеров, включая главного исполнительного директора Пэта Гелсингера.

Базовый оклад Гелсингера будет уменьшен на 25%, сообщила компания. Зарплаты других топ-менеджеров уменьшатся на 15%, менеджеров среднего звена - на 5%.

"Мы продолжаем сталкиваться с макроэкономическими трудностями и работаем над сокращением расходов, в связи с чем, несколько скорректировали программы вознаграждения сотрудников в 2023 году", - говорится в пресс-релизе Intel.

Эти изменения, как ожидается, помогут компании сохранять инвестиции и штат сотрудников на уровнях, необходимых "для ускорения трансформации и достижения долгосрочных целей", отмечают в Intel.

Intel, опубликовавшая отчетность за четвертый квартал 2022 года на прошлой неделе, не стала давать прогнозы на весь начавшийся год, отметив, в частности, макроэкономическую неопределенность и спад на рынке оборудования для дата-центров.

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $664 млн, или $0,16 на акцию, в четвертом квартале 2022 года, а ее выручка не оправдала ожиданий.

Акции Intel подешевели на 43% за последний год.