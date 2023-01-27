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Путин поручил кабмину уточнить методику определения цен на нефть для налогообложения

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно к 1 марта представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой для налогообложения компаний отрасли. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 января.

Актуализировать методику планируется для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений.

Ответственным по данному поручению назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщалось, Минфин РФ планировал в первом квартале оценить возможность использования в расчетах налогов и пошлин индекса СПбМТСБ или котировки российской нефти Urals, рассчитываемой агентством Argus на базисе FOB.

Сейчас в налоговом законодательстве прописана котировка Urals на базе CIF. Из-за введения эмбарго ЕС на импорт российской нефти с 5 декабря 2022 года Argus изменило подход к ее формированию. Если раньше котировки CIF в европейских портах (средиземноморском и роттердамском) определялись в результате торгов, то теперь Argus публикует цену в российских портах, то есть FOB, а котировка CIF будет расчетной с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов отмечал, что использование котировки FOB при расчете ставок приведет к выпадению доходов бюджета в 1 трлн рублей, поэтому, чтобы ее использовать, придется менять законодательство, в частности формулу расчета НДПИ.

Владимир Путин Михаил Мишустин
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