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Минфин считает, что индекса СпбМТСБ в расчете цены Urals для налогов не будет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство, вероятно, откажется от использования индекса цен СПбМТСБ в расчете цены нефти Urals для расчета налогов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам.

Он отметил, что сейчас в ведомства и компании обсуждают, какие котировки использовать. "Там разные варианты обсуждаются. Скорее всего, от котировки Санкт-Петербургской биржи откажемся. Пока прогресса нет, чтобы она стала репрезентативной. Обсуждаем сейчас (разные котировки - ИФ)", - сказал он.

Сазанов отметил, что ведомства будут стараться подготовить изменения, чтобы они заработали с 2025 года.

Urals Алексей Сазанов Минфин СПбМТСБ
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