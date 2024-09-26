Минфин считает, что индекса СпбМТСБ в расчете цены Urals для налогов не будет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство, вероятно, откажется от использования индекса цен СПбМТСБ в расчете цены нефти Urals для расчета налогов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам.

Он отметил, что сейчас в ведомства и компании обсуждают, какие котировки использовать. "Там разные варианты обсуждаются. Скорее всего, от котировки Санкт-Петербургской биржи откажемся. Пока прогресса нет, чтобы она стала репрезентативной. Обсуждаем сейчас (разные котировки - ИФ)", - сказал он.

Сазанов отметил, что ведомства будут стараться подготовить изменения, чтобы они заработали с 2025 года.