LVMH выкупит свои акции на сумму до 1,5 млрд евро с 1 марта по 20 июля

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA объявил о намерении выкупить собственные акции на сумму до 1,5 млрд евро.

Как сообщается в пресс-релизе компании, программа buyback начинается в среду, 1 марта, и завершится не позднее 20 июля.

LVMH аннулирует выкупленные акции.

Котировки акций компании в ходе торгов в среду растут на 2,2%. Капитализация LVMH за последний год повысилась более чем на 26% (до 398 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 увеличился на 12,3%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany, Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5,66 тыс., количество сотрудников - около 196 тыс. человек.