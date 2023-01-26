Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"
Фото: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Moet Hennessy (входит в группу LVMH) сменила руководство российского ООО "Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус", следует из данных ЕГРЮЛ.

Новым генеральным директором компании стала Алина Клушина, которая сменила на этом посту Себастьена Вильмо. Он возглавлял компанию с мая 2018 года.

Весной прошлого года компания заявляла о приостановке поставок алкогольной продукции в РФ.

Как сообщалось со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), доля LVMH в категории импортного шампанского (Moet Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Don Peregnon) составляла 36%, коньяка (Hennessy) - 26%. Бренды Hennessy и Moet включены в список товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка "Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус" выросла до 6,1 млрд рублей с 5,5 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - до 722,6 млн рублей с 560 млн рублей соответственно. В 2021 году компания выплатила дивиденды на сумму 640 млн рублей.

В этом году руководство российских "дочек" сменили и другие зарубежные производители пищевой продукции. Это, в частности, швейцарская Nestle и молочный концерн Ehrmann.

Moet Hennessy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 76%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 76%

Tesla получила рекордную чистую прибыль в IV квартале и увеличила выручку на 37%

Порог идентификации физлиц при финансовых операциях может составить 40 тыс. руб.

Порог идентификации физлиц при финансовых операциях может составить 40 тыс. руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });