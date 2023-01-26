Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Фото: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Moet Hennessy (входит в группу LVMH) сменила руководство российского ООО "Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус", следует из данных ЕГРЮЛ.

Новым генеральным директором компании стала Алина Клушина, которая сменила на этом посту Себастьена Вильмо. Он возглавлял компанию с мая 2018 года.

Весной прошлого года компания заявляла о приостановке поставок алкогольной продукции в РФ.

Как сообщалось со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), доля LVMH в категории импортного шампанского (Moet Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Don Peregnon) составляла 36%, коньяка (Hennessy) - 26%. Бренды Hennessy и Moet включены в список товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка "Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус" выросла до 6,1 млрд рублей с 5,5 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - до 722,6 млн рублей с 560 млн рублей соответственно. В 2021 году компания выплатила дивиденды на сумму 640 млн рублей.

В этом году руководство российских "дочек" сменили и другие зарубежные производители пищевой продукции. Это, в частности, швейцарская Nestle и молочный концерн Ehrmann.