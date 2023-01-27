Remy Cointreau сократила квартальную выручку на 0,7% на сокращении продаж коньяка

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA незначительно сократил выручку в третьем квартале (октябрь-декабрь) продолжающегося финансового года на фоне снижения продаж коньяка.

В отчетный период выручка компании снизилась на 0,7% и составила 437,6 млн евро против 440,5 млн евро годом ранее.

Органическое снижение выручки (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) составило 6%.

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, в минувшем финквартале снизились на 5,6%, до 314 млн евро. В органическом выражении продажи упали на 11%.

Выручка от продажи другой алкогольной продукции составила 114,1 млн евро - на 15,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Органический рост показателя - 10,1%.

Выручка от реализации продукции партнерских брендов подросла на 3,6%, до 9,5 млн евро (органический рост - 3,9%).

В текущем фингоду компания по-прежнему ожидает сильного органического роста продаж и в целом прогнозирует, что потребление алкоголя в большинстве регионов завершит восстановление после пандемии коронавируса и стабилизируется на уровне, существенно превышающем показатели до пандемии.

Remy Cointreau, которую контролирует семья Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.

Капитализация Remy Cointreau за 12 месяцев сократилась на 6,7% и составляет сейчас 8,7 млрд евро.