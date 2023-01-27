LG Energy Solution увеличила квартальную чистую прибыль почти в 4 раза

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solution Ltd. увеличил чистую прибыль почти в четыре раза благодаря наращиванию производства на фоне высокого спроса на компоненты для электромобилей.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила 275,6 млрд вон ($223,7 млн) по сравнению с 71,8 млрд вон за аналогичный период предыдущего года.

Показатель существенно превысил консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 145,53 млрд вон.

Квартальная выручка LG Energy выросла в 1,9 раза, до 8,54 трлн вон, операционная прибыль подскочила более чем втрое - до 237,4 млрд вон.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль компании уменьшилась на 16%, до 779,8 млрд вон, выручка увеличилась в 1,4 раза - до 25,6 трлн вон, операционная прибыль - в 1,6 раза, до 1,21 трлн вон. Годовые показатели выручки и операционной прибыли стали рекордными.

LG Energy планирует увеличить выручку в 2023 году на 25-30%. Компания также намерена повысить капиталовложения более чем на 50% по сравнению с уровнем прошедшего года, составившим 6,3 трлн вон.

За последние 12 месяцев капитализация LG Energy выросла на 12%.