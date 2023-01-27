Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

LG Energy Solution увеличила квартальную чистую прибыль почти в 4 раза

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solution Ltd. увеличил чистую прибыль почти в четыре раза благодаря наращиванию производства на фоне высокого спроса на компоненты для электромобилей.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила 275,6 млрд вон ($223,7 млн) по сравнению с 71,8 млрд вон за аналогичный период предыдущего года.

Показатель существенно превысил консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 145,53 млрд вон.

Квартальная выручка LG Energy выросла в 1,9 раза, до 8,54 трлн вон, операционная прибыль подскочила более чем втрое - до 237,4 млрд вон.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль компании уменьшилась на 16%, до 779,8 млрд вон, выручка увеличилась в 1,4 раза - до 25,6 трлн вон, операционная прибыль - в 1,6 раза, до 1,21 трлн вон. Годовые показатели выручки и операционной прибыли стали рекордными.

LG Energy планирует увеличить выручку в 2023 году на 25-30%. Компания также намерена повысить капиталовложения более чем на 50% по сравнению с уровнем прошедшего года, составившим 6,3 трлн вон.

За последние 12 месяцев капитализация LG Energy выросла на 12%.

LG Energy Solution Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Производитель электрооборудования Legrand уходит из России

Путин поручил кабмину уточнить методику определения цен на нефть для налогообложения

Нефть дорожает на оптимизме в отношении перспектив спроса

Нефть дорожает на оптимизме в отношении перспектив спроса

Кредит Европа банк получил разрешение на покупку дочернего банка IKEA

Кредит Европа банк получил разрешение на покупку дочернего банка IKEA

Bloomberg сообщил об обсуждении в ЕС cap price на российский дизель в $100 за баррель

В Госдуме назвали приоритетом поправки о контроле перехода банков на российское ПО

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });