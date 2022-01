Акции LG Energy прибавили в цене 66% после рекордного для Южной Кореи IPO

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Акции южнокорейского производителя аккумуляторов для электромобилей LG Energy Solution Ltd резко подскочили в цене в ходе дебютных торгов после IPO, объем которого стал рекордным для Южной Кореи.

Как сообщалось, LG Energy провела IPO на 12,75 трлн южнокорейских вон ($10,6 млрд), разместив акции по цене 300 тыс. вон за бумагу.

Акции компании торгуются на уровне 499 тыс. вон, что на 66% выше цены IPO и соответствует капитализации LG Energy на уровне 116,8 трлн вон ($97,2 млрд). Таким образом, компания занимает второе место по рыночной стоимости в стране после Samsung Electronics.

В течение сессии повышение стоимости бумаг достигало 99%.

Средства, привлеченные в ходе IPO, LG Energy планирует направить на финансирование программы инвестиций в США объемом $5 млрд, в рамках которой компания планирует, в частности, увеличить производственные мощности в Мичигане. Кроме того, компания направит средства на расширение операций в Европе и Китае.

LG Energy, выделенная из LG Chem Ltd. в декабре 2020 года, является поставщиком электромобильных аккумуляторов для Tesla Inc., General Motors Co. и Hyundai Motor Co. Компания является одним из крупнейших производителем аккумуляторов в мире, уступая только китайской Contemporary Amperex Technology Co. (CATL).