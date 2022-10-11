Honda с LG Energy построит аккумуляторный завод за $4,4 млрд в Огайо

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor в партнерстве с южнокорейской LG Energy Solution построит завод по производству аккумуляторов для электромобилей за $4,4 млрд в американском штате Огайо.

Как сообщила Honda, строительство нового завода стартует в начале 2023 года, а ввод его в эксплуатацию намечен на конец 2025 года. Завод будет расположен в 40 милях к юго-западу от города Колумбус.

Honda и LG Energy объявили о создании СП для строительства предприятия в прошлом году, однако не уточняли подробностей.

Как ожидается, на новом объекте будет создано 2,2 тыс. рабочих мест.

Honda сообщила также, что инвестирует $700 млн в переоснащение нескольких заводов по производству автомобилей и силовых агрегатов для электромобилей в США. Компания планирует начать выпускать и продавать электрокары в Северной Америке в 2026 году.

Honda в рамка плана по достижению нулевых вредных выбросов к 2050 году намерена перестать продавать в странах Северной Америки автомобили с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году.