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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Попавший под санкции Адоньев выйдет из совместного с Авдоляном угольного бизнеса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бизнесмен Сергей Адоньев, накануне включенный Минфином США в SDN List, решил выйти из совместного с Альбертом Авдоляном угольного бизнеса. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель группы "Элси", объединяющей активы в Сибири и на Дальнем Востоке.

"В кратчайшие сроки ожидается переход прав собственности", - сказали в пресс-службе "Элси", не уточнив деталей сделки.

Угледобывающая компания "Элси" была образована в результате слияния активов УК "Эльга уголь" и УК "Сибантрацит". По данным ЕГРЮЛ, в октябре 2022 года Авдолян передал своим партнерам Сергею Адоньеву и Александру Исаеву 31,67% и 31,66% соответственно в уставном капитале ООО "А-Проперти Развитие" (владеет ООО "Элси Холдинг", которому перешли купленные у "Аллтека" активы группы "Сибантрацит"). Доля Авдоляна уменьшилась со 100% до 36,67%.

Доли в ООО "УК "Элси", управляющей активами всей угольной группы, у Адоньева, по официальным данным, не было. В этом ООО партнером Авдоляна является гендиректор "Элси" Исаев (ему принадлежит 20%-я доля через ООО "ЭнергоГрупп").

Группа "Элси" объединяет Эльгинский угольный комплекс в Якутии, разрезы Колыванский и Восточный (Новосибирская область), Кийзасский и Верхнетешский (Кемеровская область), а также Огоджинский угольный проект и порт "Вера" на Дальнем Востоке.

Сергей Адоньев Альберт Авдолян Элси
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