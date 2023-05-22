Ryanair вернулась к годовой чистой прибыли и увеличила выручку в 2,2 раза

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, в 2023 финансовом году вернулась к чистой прибыли и резко повысила выручку на фоне восстановления объема пассажирских перевозок.

Чистая прибыль Ryanair за год, завершившийся 31 марта, составила 1,31 млрд евро по сравнению с убытком в размере 240 млн евро годом ранее.

Выручка перевозчика выросла до 10,78 млрд евро с 4,8 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал чистую прибыль на уровне 1,35 млрд евро при выручке в 10,68 млрд евро.

Коэффициент загрузки самолетов в минувшем фингоду составил 93% против 82% годом ранее.

За прошлый год Ryanair перевезла 168,6 млн пассажиров, на 13% больше, чем годом ранее. Компания прогнозирует, что показатель составит около 185 млн в текущем году.

Компания также ожидает роста выручки и умеренного повышения чистой прибыли в 2024 фингоду.

С начала года капитализация Ryanair подскочила на 28% и составляет 17,81 млрд евро.