Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3% во главе с "Ростелекомом"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил восходящий импульс прошлой пятницы, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,3% во главе с бумагами "Ростелекома". Упали акции "Трубной металлургической компании" после отсечки на бирже дивидендов за девять месяцев.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2195,76 пункта (+0,3%), индекс РТС - 993,47 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 69,67 рубля (+0,21 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+5% и +2,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +1,5% "префы"), "АЛРОСА" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), Polymetal (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), акции Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

ПАО "Ростелеком" заинтересовано в покупке "Мегафона", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Так, в конце 2022 года госоператор запросил у правительства разрешение на сделку, сказал один из источников издания, близкого к правительству. Другие участники рынка также слышали об интересе "Ростелекома" к "Мегафону".

Подешевели акции ВТБ (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Во втором эшелоне упали акции "Трубной металлургической компании" (-7,2%, до 85,54 рубля) после отсечки на бирже дивидендов за девять месяцев 2022 года (выплаты 6,78 рубля на акцию).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, рынок акций РФ пока остается в рамках целевого диапазона 2150-2200 пунктов по индексу МосБиржи. Однако в течение недели возможны новые попытки индекса закрепиться выше отметки 2200 пунктов - в случае сохранения позитивного сантимента.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что выход китайской экономики из коронавирусных ограничений вселяет надежды на восстановление сырьевого спроса.

Статданные из Китая указывают на то, что ведущая экономика Евразии демонстрирует активное восстановление после снятия коронавирусных ограничений. Пассажирский трафик в КНР существенно вырос по сравнению с прошлогодними показателями, что также указывает на улучшение спроса на топливо. Некоторый сдерживающий эффект наблюдается из-за предстоящего заседания ФРС, хотя от американского регулятора уже сложно ожидать каких-либо неожиданностей. Нефть начинает неделю с продаж, но китайский спрос и геополитические риски могут развернуть ситуацию в любой момент.

Российский рынок акций утром растет, поскольку китайский ориентир предлагает вектор на покупку бумаг, отмечает Кочетков.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что на рынке акций РФ пока нет драйверов для пробития зоны сопротивления 2190-2200 пунктов по индексу МосБиржи. Ранее этот диапазон неоднократно отбрасывал индекс МосБиржи вниз, не приводя, однако, к серьезным распродажам. Это говорит о нежелании рынка падать, но и серьезных поводов для роста пока нет.

Акции "Сургутнефтегаза" на прошлой неделе выросли на информации о намерении совета директоров компании рассмотреть 31 января вопрос о ее участии в других организациях. Рынок давно ждет, что компания на свою огромную "кубышку" приобретет какой-либо актив, но пока эти ожидания были тщетными. Дальнейшая динамика бумаг непредсказуема.

Внешний фон утром в понедельник нельзя назвать благоприятным для рублевых активов. Американские фьючерсы снижаются, демонстрируя отсутствие желания покупать рисковые активы, проседает нефть, не отреагировав на проведенную в выходные атаку дронами территории Ирана.

В последние дни российская нефтянка выглядит очень слабо, но если нефть Brent все-таки найдет силы движения к $90 за баррель, то именно акции нефтяных компаний могут стать локомотивом роста рынка и пробоя сопротивления по индексу МосБиржи, полагает эксперт.

В США индексы акций в пятницу повысились на 0,1-1% во главе с Nasdaq (+1%), который завершил ростом четвертую неделю подряд (прибавил 4,3%); инвесторы оценивали квартальные финпоказатели крупных компаний и макроэкономические статданные.

Как стало известно из отчета Минторга США, рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился в декабре до 4,4% по сравнению с 4,7% в ноябре, обновив минимум за 14 месяцев.

Общий индекс PCE в прошлом месяце увеличился на 0,1% относительно ноября. В годовом выражении индикатор повысился на 5%, что стало самым слабым повышением с сентября 2021 года.

Замедление инфляции может оказаться важным сигналом для американского центробанка, который проведет свое первое в этом году заседание на этой неделе. Аналитики и участники рынка в целом ожидают, что по итогам заседания ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов - то есть слабее, чем на предыдущих встречах.

В Азии в понедельник преобладает снижение рынков акций, подрос Китай после новогодних каникул (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 2,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Гонконгский Hang Seng снизился после достижения максимума более чем за 11 месяцев по итогам предыдущих торгов, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник сохраняют негативную динамику, инвесторы ждут на неделе заседаний ОПЕК+ и Федрезерва США. Цена Brent находится на $1,45 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $86,08 за баррель (-0,7% и -0,9% в пятницу), мартовская цена WTI - $79,2 за баррель (-0,6% и -1,6% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent снизилась в цене на 1,1%, WTI - на 2,4%.

Тем временем, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы и составило 609, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на то же число, составив 160.