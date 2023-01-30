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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:13

Акции "Ростелекома" выросли на 4,7-9,8% в связи с возможной покупкой "Мегафона"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Ростелекома" выросли в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 9,8% (до 61,89 рубля за штуку), а привилегированные бумаги подорожали на 4,7% (до 57,55 рубля за штуку) на сообщениях СМИ о возможной покупке компанией "Мегафона".

Экономика"Коммерсантъ" сообщил об интересе "Ростелекома" к покупке "Мегафона"Читать подробнее

ПАО "Ростелеком" заинтересовано в покупке "Мегафона", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Так, в конце 2022 года госоператор запросил у правительства разрешение на сделку, сказал один из источников издания, близкий к правительству. Другие участники рынка также слышали об интересе "Ростелекома" к "Мегафону".

Тем не менее "Мегафоном" интересуются и другие инвесторы, в том числе и непрофильные.

Сейчас "Мегафон" принадлежит USM. В конце прошлого года "Мегафон" приобрел у акционера ряд компаний, связанных с телекоммуникациями, в частности, разработчиков мобильных платежных инструментов "ИнПлат", билинговых систем Nexign и аналитических сервисов на базе ИИ oneFactor.

"Ростелеком", в свою очередь, на 100% владеет телеком-оператором Tele2. Сделка по консолидации оператора была закрыта в 2020 году.

"Ростелеком", "Мегафон" и USM отказались комментировать данную информацию. Минцифры РФ не ответило на запрос издания.

Ростелеком Мегафон
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