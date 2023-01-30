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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Мишустин подписал постановление во исполнение указа о потолке цен на нефть

Согласно документу, Минэнерго должно до 1 марта утвердить порядок мониторинга цен на экспортную нефть

Мишустин подписал постановление во исполнение указа о потолке цен на нефть
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление во исполнение указа президента РФ о применении специальных мер в связи с установлением рядом стран потолка цен на российскую экспортную нефть, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно документу, Минэнерго по согласованию с Минфином должно до 1 марта утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.

Для недопущения продажи сырья по price cap Минэнерго должно направлять в Федеральную таможенную службу (ФТС) перечень нормативных правовых актов, вводящих запрет на морские перевозки нефти и оказание связанных с ними услуг, который применяется, если топливо не продается по установленному потолку цен.

При этом сами компании и физические лица, заключившие контракты на поставку, обязаны не допускать наличия в соглашениях и дополнениях к ним положений о price cap. Также компании должны обеспечить мониторинг неприменения потолка цен вплоть до конечного покупателя.

В случае выявления такой информации экспортеры должны в течение пяти рабочих дней направить ее в таможенный орган и Минэнерго, в течение 30 календарных дней принять меры по устранению нарушения, затем в течение еще пяти дней направить уведомление, что нарушение устранено или не может быть устранено.

Поставщики также обязаны предоставлять в таможенный орган при таможенном декларировании контракт на поставку товаров, в соответствии с которым определяется цена на нефть, а также заявление, подтверждающее отсутствие там положений о применении price cap.

Таможенные органы в случае выявления при декларировании товаров случаев использования механизма price cap должны принять меры по запрету вывоза товаров по таким контрактам до дня устранения условий, в соответствии с которыми такое решение принято, а также решение об отказе в выпуске товаров.

Информация о принятых таможенными органами решениях об отказе в выпуске товаров и о запрете их вывоза направляется в "РЖД" и "Транснефть" для принятия мер, направленных на недопущение экспорта.

Если поставщик уведомит таможенный орган, что устранить нарушение о price cap невозможно, ведомство должно запретить экспорт по данному контракту последующих поставок.

Постановление вступает в силу с 1 февраля и распространяется на экспорт товаров, вывозимых с 1 февраля.

ФТС должна предоставлять в Минэнерго информацию о своих решениях об отказе и о запрете экспорта не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в отношении которого направляется информация.

Поставщики нефти должны по запросу Минэнерго представлять ведомству копии контрактов и дополнений к ним с переводом на русский язык. Кроме того, поставщики должны предоставлять документы, регламентирующие порядок проведения участником внешнеэкономической деятельности мониторинга неприменения price cap до конечного покупателя.

Поставщики также предоставляют в Минэнерго не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем поставки, информационные материалы о фактическом исполнении контрактов на поставку товаров, включающие в том числе сведения об иностранных покупателях, о направлениях и об условиях поставок товаров, особенностях обеспечения логистики и страхования, и прочую информацию о результатах мониторинга неприменения price cap.

На основании этой информации Минэнерго готовит отчет о результатах мониторинга, который содержит информацию от поставщиков и ФТС, а также результаты мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.

Ежемесячно Минэнерго направляет отчет в межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем отчета. Первый такой документ должен быть представлен, начиная с 10 марта 2023 года.

Михаил Мишустин Минэнерго Минфин
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