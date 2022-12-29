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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Порядок соблюдения указа об ответных мерах на потолок цен на нефть опубликуют в январе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Порядок соблюдения и реализации указа президента РФ об ответных мерах на введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты будет опубликован сразу после новогодних праздников, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас мы готовим порядок реализации указа президента. Он выйдет в ближайшие дни, соответственно, уже сразу после праздников. В этом порядке будет прописан механизм мониторинга и реализации указа, и (он будет - ИФ) рассмотрен на рабочей группе, которая была создана президентом по этому вопросу", - сказал Новак.

Как сообщалось, 27 декабря президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение price cap. Документ запрещает продавать нефть и нефтепродукты, если контракты предусматривают данный механизм. При этом глава государства может делать исключения из данного запрета на основании специального решения.

Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Соответствующая дата в случае с экспортом нефтепродуктов будет определена правительством позже.

Инициатива введения потолка цен на российскую нефть призвана ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. С 5 декабря странами G7 введен запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти российского происхождения. При этом от эмбарго освобождаются поставки нефти по цене $60 за баррель и ниже.

Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.

Александр Новак Владимир Путин
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