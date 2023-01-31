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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Spotify в IV квартале увеличила число пользователей больше прогноза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года шведская Spotify Technology, оператор музыкального стримингового сервиса, получила чистую прибыль и выручку хуже прогнозов, но прирост числа пользователей сервиса превзошел ожидания.

В октябре-декабре выручка компании составила 3,166 млрд евро против 2,689 млрд евро годом ранее.

Чистый убыток Spotify вырос до 270 млн евро, или 1,4 евро в расчете на акцию, по сравнению с 39 млн евро, или 0,99 евро на акцию, годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали квартальную выручку компании на уровне 3,18 млрд евро, прибыль - 1,28 евро на акцию.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец декабря составило 489 млн человек, что на 20% больше показателя годом ранее и на 7 выше сентябрьского уровня. Аналитики ожидала 478 млн человек, а сама компания давала прогноз в 479 млн.

Количество платных подписчиков Spotify выросло за год на 14% - до 205 млн. Средняя выручка в расчете на платного подписчика увеличилась на 3%, составив 4,55 евро, однако без учета изменения курсов обмена валют данный показатель снизился на 1%.

По прогнозу компании, в первом квартале общее число пользователей вырастет до 500 млн, в то время как эксперты в среднем ожидают 491 млн человек. Spotify также планирует, что количество платных подписчиков увеличится до 207 млн человек, а выручка составит 3,1 млрд евро. Консенсус-прогноз предусматривает выручку на уровне 3 млрд евро.

Котировки акций Spotify взлетели на 5% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла почти на 25% (до $19,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил всего 3,8%.

Spotify Швеция
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