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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Spotify увеличила выручку в III кв. на 21%, но получила чистый убыток

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, увеличила выручку в третьем квартале 2022 года на 21%, однако получила чистый убыток по сравнению с прибылью годом ранее.

При этом главный исполнительный директор компании Дэниэл Эк не исключил возможности повышения тарифов в США на фоне замедления роста доходов от рекламы.

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Как говорится в пресс-релизе, выручка в июле-сентябре увеличилась до 3,036 млрд евро с 2,501 млрд евро годом ранее и оказалась выше ожиданий экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 3,017 млрд евро.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец третьего квартала составило 456 млн человек, что на 20% больше, чем годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель в размере около 449,4 млн человек.

Количество платных подписчиков Spotify выросло на 13%, до 195 млн. Средняя выручка в расчете на платного подписчика увеличилась на 7%, до 4,63 евро.

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Чистый убыток в июле-сентябре составил 166 млн евро по сравнению с прибылью на уровне 2 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Чистый убыток в расчете на акцию составил 0,99 евро, при этом годом ранее Spotify также получила убыток в расчете на акцию - на уровне 0,41 евро.

Согласно прогнозу компании, в четвертом квартале общее число пользователей вырастет до 479 млн, в то время как эксперты в среднем ожидают показатель в 470,68 млн. Spotify также планирует, что количество платных подписчиков увеличится до 202 млн человек, а выручка составит 3,2 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает выручку на уровне 3,209 млрд евро.

Акции Spotify потеряли в цене 6,7% на дополнительных торгах в Нью-Йорке во вторник. С начала года их цена опустилась на 58,5%.

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