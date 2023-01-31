Квартальная прибыль Exxon выросла в 1,4 раза, рост выручки не оправдал прогнозов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil Corp. увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года в 1,4 раза, выручку - на 12%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $12,75 млрд против $8,87 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $3,09 с $2,08.

Показатели ExxonMobil в четвертом квартале включают в себя разовые расходы в размере $1,3 млрд, связанные, преимущественно с дополнительными налогами в Европе для энергетического сектора и списаниями активов.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,4 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, оказавшийся на уровне $3,29 на акцию.

Квартальная выручка ExxonMobil повысилась до $95,43 млрд с $84,97 млрд, оказавшись хуже консенсус-прогноза рынка на уровне $97,345 млрд.

"Наши результаты очевидно выиграли от благоприятных рыночных условий, - отмечается в пресс-релизе. - При этом инвестиции, сделанные компанией до и во время пандемии, позволили нам обеспечивать поставки энергоресурсов, ставшие необходимыми в момент восстановления экономики".

Добыча углеводородов ExxonMobil в четвертом квартале выросла до 3,822 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 3,816 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,716 млн б.н.э./сут. в третьем квартале. Компания увеличила добычу нефти и газа в Пермском бассейне до рекордного уровня - более 560 тыс. б.н.э./сут.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в октябре-декабре увеличилась на 35% - до $8,2 млрд, в сегменте переработки нефти и газа - в 4,5 раза, до $4,1 млрд.

Капиталовложения ExxonMobil в четвертом квартале составили $7,5 млрд, а по итогам всего 2022 года - $22,7 млрд.

В 2022 году компания увеличила чистую прибыль в 2,4 раза, до $55,74 млрд, выручку - в 1,4 раза, до $413,68 млрд. Годовая добыча углеводородов составила 3,737 млн б.н.э./сут.

За последние 12 месяцев капитализация ExxonMobil выросла на 40,5%.