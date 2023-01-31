Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Квартальная прибыль Exxon выросла в 1,4 раза, рост выручки не оправдал прогнозов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil Corp. увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года в 1,4 раза, выручку - на 12%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $12,75 млрд против $8,87 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $3,09 с $2,08.

Показатели ExxonMobil в четвертом квартале включают в себя разовые расходы в размере $1,3 млрд, связанные, преимущественно с дополнительными налогами в Европе для энергетического сектора и списаниями активов.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,4 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, оказавшийся на уровне $3,29 на акцию.

Квартальная выручка ExxonMobil повысилась до $95,43 млрд с $84,97 млрд, оказавшись хуже консенсус-прогноза рынка на уровне $97,345 млрд.

"Наши результаты очевидно выиграли от благоприятных рыночных условий, - отмечается в пресс-релизе. - При этом инвестиции, сделанные компанией до и во время пандемии, позволили нам обеспечивать поставки энергоресурсов, ставшие необходимыми в момент восстановления экономики".

Добыча углеводородов ExxonMobil в четвертом квартале выросла до 3,822 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 3,816 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,716 млн б.н.э./сут. в третьем квартале. Компания увеличила добычу нефти и газа в Пермском бассейне до рекордного уровня - более 560 тыс. б.н.э./сут.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в октябре-декабре увеличилась на 35% - до $8,2 млрд, в сегменте переработки нефти и газа - в 4,5 раза, до $4,1 млрд.

Капиталовложения ExxonMobil в четвертом квартале составили $7,5 млрд, а по итогам всего 2022 года - $22,7 млрд.

В 2022 году компания увеличила чистую прибыль в 2,4 раза, до $55,74 млрд, выручку - в 1,4 раза, до $413,68 млрд. Годовая добыча углеводородов составила 3,737 млн б.н.э./сут.

За последние 12 месяцев капитализация ExxonMobil выросла на 40,5%.

ExxonMobil США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"КАМАЗ" объяснил стабильной работой рост котировок на "Мосбирже" почти на 21%

"КАМАЗ" объяснил стабильной работой рост котировок на "Мосбирже" почти на 21%

ЦБ отметил, что активность экономики России в начале 2023 года выше ожиданий

Суверенный фонд Норвегии потерял рекордные $164 млрд в 2022 году

Суверенный фонд Норвегии потерял рекордные $164 млрд в 2022 году

Инвесторов предупредили о потерях в случае отказа компаний от МСФО

Генпрокуратура решила взыскать с Exxon Neftegas 15,5 млрд рублей долгов по налогам

Генпрокуратура решила взыскать с Exxon Neftegas 15,5 млрд рублей долгов по налогам

ЦБ оценил объем заблокированных активов на 30 ноября в 5,7 трлн рублей

Минэкономразвития отметило сближение прогноза МВФ по ВВП РФ с локальными оценками

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });