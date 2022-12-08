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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Exxon сохранит ежегодные капзатраты в $20-25 млрд в 2023-2027 гг.

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp сохранит ежегодные капиталовложения на уровне $20-25 млрд в следующие пять лет, увеличив при этом инвестиции в инициативы по снижению выбросов.

В соответствии с планом на период до конца 2027 года, представленным Exxon в четверг, компания направит на проекты, которые позволят ей уменьшить выбросы, порядка $17 млрд - на 15% больше, чем планировалось ранее.

Exxon рассчитывает, что в 2027 году ее прибыль в сегменте upstream будет вдвое выше уровня 2019 года благодаря инвестициям в высокодоходные и низкозатратные проекты. "Более 70% инвестиций будет направлено на стратегические инициативы - в Пермском бассейне США, в Гайане и Бразилии, а также на СПГ-проекты по всему миру", - говорится в пресс-релизе компании.

К 2027 году Exxon надеется увеличить добычу углеводородов на 500 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.), до 4,2 млн б.н.э./сут.

В 2023 году капиталовложения Exxon составят $23-25 млрд.

Кроме того, компания намерена к концу следующего года добиться экономии на расходах в $9 млрд по сравнению с 2019 годом.

Ближайшие инвестиции в upstream-сегмент, как ожидается, позволят Exxon удерживать добычу в 2023 году на уровне 3,7 млн б.н.э./сут. при условии, что цена нефти Brent будет не ниже $60 за баррель.

Прибыль нефтеперерабатывающих операций Exxon, в соответствии с планом компании, должна вырасти почти втрое в 2027 году по сравнению с 2019 годом.

Exxon также увеличила объем программы обратного выкупа акций до $50 млрд с $30 млрд, срок ее действия продлен до конца 2024 года.

В 2022 году компания намерена вернуть акционерам в общей сложности $30 млрд, в том числе $15 млрд в виде дивидендных выплат и $15 млрд за счет выкупа акций.

Акции Exxon прибавляют в цене 1,6% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 69%.

Exxon Mobil
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