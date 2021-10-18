В грузоперевозках через РФ расширят применение электронных пломб

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Учрежденная Минтрансом РФ АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" (АНО "ДМТК") и оператор системы отслеживания транзита санкционных товаров автомобильным и железнодорожным транспортом с ГЛОНАСС-пломбами по территории РФ "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП, на 100% принадлежит оператору госсистемы "Платон" ООО "РТ-Инвест Транспортные системы", РТИТС) договорились проводить эксперименты, которые лягут в основу цифровизации транспортной отрасли.

Как сообщается на сайте ЦРЦП, стороны подписали партнерское соглашение, в рамках которого хотят "совместно разрабатывать цифровые решения для устранения логистических ограничений при перевозках товаров, снижения административных барьеров при пересечении границ на международных маршрутах".

"Технологии российского оператора пломбирования ЦРЦП будут способствовать повышению эффективности всех участников транспортно-логистической деятельности", - цитирует пресс-служба оператора гендиректора АНО "ДМТК" Алексея Петрова.

Цифровые решения, применяемые для отслеживания транзитных перевозок грузов через РФ, планируется применять и для других задач по повышению эффективности международных транспортных коридоров. ДМТК совместно с ЦРЦП хотят проводить эксперименты по применению электронных навигационных пломб при перевозках грузов. Результаты этих экспериментов будут учитываться в последующих мероприятиях по цифровизации транспортной отрасли, говорится в пресс-релизе ЦРЦП.

"Цифровизация перевозочных процессов, использование электронных средств контроля и сохранности груза позволит крупным международным грузоотправителям переориентировать часть грузопотоков на территорию России. Они смогут доставлять грузы быстрее и дешевле, применение электронной навигационной пломбы делает доставку безопасной", - отметил процитированный в пресс-релизе директор департамента управления проектами ЦРЦП Артем Попов.