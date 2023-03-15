Оператор контроля за транзитом "санкционки" ЦРЦП в 2022 году снизил выручку на 20%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российский оператор системы отслеживания транзита санкционных товаров автомобильным и железнодорожным транспортом с ГЛОНАСС-пломбами по территории России - ООО "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП) - в 2022 году впервые снизил выручку - на 19,9%, до 221,2 млн рублей.

"Выручка по основному виду деятельности - оказание услуг по перевозке санкционных товаров на территории РФ - в 2022 году снизилась на 23% по сравнению с 2021 годом из-за начала специальной военной операции", - говорится в пояснениях оператора к его отчетности.

Оборот ЦРЦП складывается из поступлений от услуг по наложению и снятию электронных навигационных пломб (ЭНП), сдачи их в аренду для мониторинга перевозок грузов.

Себестоимость продаж компании в 2022 году выросла на 6,6%, до 537,3 млн рублей. Валовая прибыль упала на 38,8%, до 316 млн рублей.

Чистый убыток ЦРЦП увеличился на 21,3%, до 544,2 млн рублей.

Совокупный долг оператора к концу 2022 года вырос на 23% и составил около 2,8 млрд рублей. Долгосрочные обязательства подскочили с 51 млн рублей до 2,6 млрд рублей. Краткосрочные - сократились с 2,2 млрд рублей до 192,4 млн рублей.

ЦРЦП с 1 марта 2023 года повысил тарифы на 15%. К примеру, услуги по наложению и снятию пломбы для отслеживания перевозок "санкционки" подорожали до 1408 рублей и 1146 рублей соответственно.

Деятельность ЦРЦП регламентирована президентским указом №290 от июня 2019 года. Компания является единственным российским оператором пломбирования, сертифицированным приказом Минтранса от января 2020 года (№13). К санкционным товарам, перемещение которых отслеживается с помощью электронных пломб, относятся отдельные виды сельскохозпродукции, сырья и продовольствия, странами происхождения которых являются государства, которые ввели или поддержали санкции в отношении российских юридических или физических лиц. Наложение и снятие пломб осуществляется в пунктах пропуска через госграницу.

В материалах к отчетности за 2022 год ЦРЦП отмечает, что с марта 2024 года планирует оказывать услуги отслеживания табака, алкоголя и санкционных групп товаров для всех видов перевозок, а также отдельных групп товаров для автоперевозок. В дальнейшем оператор хочет расширить отслеживание на прочие товарные группы и виды транспорта.

Единственным владельцем ЦРЦП является оператор госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автодорогам - ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). Оно, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит АО "РТ-Инвест" (50%), бизнесмену Игорю Ротенбергу (23,5%), гендиректору "РТ-Инвеста" Андрею Шипелову (19%) и гендиректору РТИТСа Антону Замкову (7,5%).