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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Эксперимент по исключению техвозможности продажи просрочки продлится полгода

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Эксперимент по внедрению в РФ системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введённой в оборот табачной и никотинсодержащей продукции, продет в РФ с 1 февраля по 1 августа 2023 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент будет распространяться на отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированную питьевую и минеральную воду, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

"Основная задача эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если он пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением", - говорится в пресс-релизе.

Эксперимент пройдет на добровольной основе. Проработать вопрос об исключении технической возможности продажи продукции в случае ее незаконного введения в оборот или истечения сроков годности правительству поручил президент РФ, напоминается в пресс-релизе.

Михаил Мишустин
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