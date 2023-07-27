Эксперимент по исключению техвозможности продажи просрочки продлят до октября

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Эксперимент по блокировке продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае их нахождения в незаконном обороте или истечении срока годности продлят до 1 октября 2023 года, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, на regulation.gov.ru.

Пока окончание эксперимента запланировано на 1 августа.

Добровольный эксперимент по исключению возможности продажи отдельных позиций пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции начался в феврале 2023 года. К концу июня к эксперименту присоединились около 10 федеральных сетей, более 30 представителей малой розничной торговли, сообщал ранее Минпромторг.

Если эксперимент продлят, он продолжится до запуска механизма в обязательном порядке с 1 ноября. Проект постановления о запуске обязательной блокировки "просрочки" с этой датой ранее был размещен министерством на regulation.gov.ru. Документ предусматривает поэтапное вступление требований в силу: на первом этапе с конца 2023 года до марта 2024 года будет осуществляться добровольное подключение розничных магазинов к проверке кодов и информации о товаре, с 1 марта 2024 года планируется, что такой режим станет обязательным для первой товарной группы - табачная продукция.