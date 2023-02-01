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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Остановленный после взрыва газопровод Уренгой-Помары-Ужгород возобновил работу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, остановленный после взрыва и возгорания на его участке в Чувашии в декабре прошлого года, полностью восстановлен, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telergram-канале.

Газопровод работает в штатном режиме, уточнил Николаев.

"Установлено, что произошел прорыв во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода Уренгой - Помары - Ужгород диаметром 1420 мм", - написал глава республики.

Как сообщалось, 20 декабря прошлого года на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал.

Уренгой-Помары-Ужгород - магистральный газопровод, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны.

Чувашия
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