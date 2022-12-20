Уголовное дело возбуждено после происшествия на газопроводе в Чувашии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Чувашии, жертвами которого стали три человека.

Управление Следственного комитета РФ по республике по факту происшествия на газопроводе возбудило уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщается на сайте ведомства во вторник.

По версии следствия, около 13:44 по Москве 20 декабря во время проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород на участке, расположенном недалеко от деревни Ямбахтино Вурнарского района Чувашской Республики, произошла утечка и возгорание газа.

"В результате погибли три человека, еще один пострадал. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавляют в следственном управлении.

"Вопросы ликвидации последствий происшествия, а также соблюдения прав местных жителей находятся на личном контроле прокурора республики", - отмечает в свою очередь пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ранее со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщалось, что до возгорания эксплуатирующая организация - Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - вела работы на объекте.

Прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ, уточнило ГУ МЧС по региону.

Как сообщил глава Чувашии Олег Николаев, жертвами инцидента на газопроводе стали три человека. "Работало, по предварительным данным, четыре человека. К сожалению, трое из них погибли при резком возгорании газа. Один человек, водитель, уцелел, сейчас находится в шоковом состоянии", - заявил Николаев в эфире телеканала "Россия 24".

По словам главы региона, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. "Ожог верхних конечностей", - написал Николаев в своем телеграм-канале.