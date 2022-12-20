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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Взрыв произошел на участке газопровода Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород, сообщила пресс-служба главы Чувашии.

"До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

"Газпром трансгаз Нижний Новгород" пока не предоставил комментарий.

В свою очередь МЧС Чувашии в своем телеграм-канале сообщило, что возгорание произошло из-за утечки газа на газопроводе в Вурнарском районе республики.

"В 13:44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на поземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет", - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы пожарной техники.

В свою очередь Государственный комитет по делам гражданской обороны и ЧС республики в своем телеграм-канале сообщил, что на месте повреждения газопровода в Вурнарском районе Чувашии возникло факельное горение.

"В 13:42 поступило сообщение, что в Вурнарском районе между селом Калинино и деревней Ямбахтино поврежден газопровод. Наблюдается факельное горение. По состоянию на 13:50, данный участок газопровода перекрыт", - говорится в сообщении.

Чувашия
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