Три человека погибли при возгорании на газопроводе в Чувашии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами инцидента на газопроводе в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.

"Работало, по предварительным данным, четыре человека. К сожалению, трое из них погибли при резком возгорании газа. Один человек, водитель, уцелел, сейчас находится в шоковом состоянии", - сообщил Николаев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, это работники линейного производственного управления "Газпром трансгаз Нижний Новгород", которое обслуживает газопровод. "Это магистральный газопровод. Оттуда не запитывается газом территория Чувашской республики, это транзитный газ, который, естественно, обеспечивает перекачку газа в европейские страны", - сказал Николаев.

Предположительно, погибшие и пострадавший - жители Красноармейского района Чувашии.

Ранее со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщалось, что ЧП произошло на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. "До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Нижний Новгород", - говорилось в сообщении.

"Газпром трансгаз Нижний Новгород" пока не предоставил комментарий.

В свою очередь МЧС Чувашии сообщило, что возгорание произошло из-за утечки газа на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии.

Как сообщал Государственный комитет по делам гражданской обороны и ЧС республики в своем телеграм-канале, в 13:42 поступило сообщение, что в Вурнарском районе между селом Калинино и деревней Ямбахтино поврежден газопровод. Наблюдалось факельное горение, которое затем было ликвидировано. По состоянию на 13:50 данный участок газопровода был перекрыт.

По данным ГУ МЧС по региону, прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ.