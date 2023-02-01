Новак назвал ситуацию с экспортом нефти из РФ стабильной, несмотря на потолок цен

Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с добычей нефти и ее экспортом из России стабильна, несмотря на введенные Евросоюзом и странами G7 санкции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Были приняты все необходимые меры, и нашими компаниями в первую очередь, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта, транспортировки нашей нефти - она находит свой спрос на других рынках, не буду называть их конкретно, потому что ситуация сегодня требует большой конфиденциальности (...)", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что с 1 февраля вступил в силу указ президента РФ и соответствующее постановление правительства, которые запрещают использование условий предельных цен в контрактах по реализации российской нефти.

Price cap (потолок цен на нефть) введен странами G7 и ЕС и разрешает компаниям этих стран перевозить российскую нефть, только если она продается по цене не выше установленного ими потолка.

По словам Новака, Минэнерго и ФТС должны мониторить ситуацию. "В случае нарушений будут приниматься меры по запрету поставок на экспорт тем контрагентам, которые будут применять специальные меры, которые введены европейскими, западными странами, о потолке цен. Это, безусловно, в интересах России, чтобы нам ограничить действие нерыночных инструментов, которые могут повлиять в целом на ситуацию не только по реализации российской нефти, но и на ситуацию на нефтяном рынке", - подчеркнул он.

"Дискуссия показала, что все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке, складываются приемлемые цены исходя из спроса и предложения. Благодаря тем решениям в рамках ОПЕК+ о снижении добычи мы сегодня видим сбалансированный рынок, достаточно нормальную текущую ситуацию. Мы видим, что запасы ниже средних пятилетних значений. Дальше мы будем смотреть ежемесячно на исполнение сделки (ОПЕК+ - ИФ) и на то, как будут развиваться события на нефтяном рынке", - сказал Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

При этом он отметил, что сохраняется большое количество неопределенностей, прежде всего в глобальной экономике, от чего зависит увеличение предложения или спроса.

"Сейчас Китайская народная республика выходит из ковида - мы ожидаем рост потребления. Кроме этого, не ушли также инфляционные ожидания, и мы смотрим на действия центральных банков ведущих экономик мира. Все это влияет, безусловно, на показатели либо предложения, либо роста спроса. Для этого важно продолжать оценку и мониторинг и принимать своевременные необходимые решения", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, мониторинговый комитет ОПЕК+, рассмотрев ситуацию на рынке на заседании 1 февраля, не рекомендовал принимать решение об изменении квот на добычу нефти. Министры, изучив данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, отметили приверженность декларации, согласованной 5 октября 2022 года. Таким образом, нынешние квоты сохраняются.

В следующий раз мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 3 апреля.