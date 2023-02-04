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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - США с 00:01 (07:01 мск) 5 февраля вводят потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории, сообщил американский Минфин.

Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте ведомства, подписала министр финансов США Джанет Йеллен.

Потолок в $100 за баррель устанавливается на нефтепродукты, торгующиеся по цене выше сырой нефти, в $45 - на более дешевые.

Как сообщалось, такая цена на нефтепродукты была согласована Евросоюзом со странами "большой семерки".

В ЕС хотят с 5 февраля запретить импорт на своей территории российских нефтепродуктов, но одновременно ввести вместе с G7 потолок цен на экспорт Россией этой продукции в третьи страны.

В декабре 2022 года в заявлении G7 говорилось о планах с 5 февраля 2023 года ввести запрет на широкий спектр услуг, включая страхование судоходства и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками при транспортировке нефтепродуктов российского происхождения за исключением продуктов, продаваемых в рамках потолка цен.

США Россия
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