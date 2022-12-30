Автопрому РФ нужны 300 млрд руб. на локализацию критически важных компонентов в 2023-25 гг.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года, проект которой Минпромторг разработал еще в августе, под занавес года была опубликована в окончательном, доработанном виде. Радикальных изменений документ не претерпел, но некоторые целевые показатели и суммы инвестиций были уточнены.

Из финального варианта документа исчезли амбициозные суммы инвестиций в отрасль, которые приводились в августовском проекте. Например, в нем говорилось о необходимом объеме инвестиций в НИОКР и организацию выпуска компонентов в 2023-2035 гг. в размере 2,7 трлн руб. При этом отмечалось, что "основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом, при государственной поддержке за счет различных финансовых и регуляторных мер". Необходимая для стимулирования спроса сумма на тот же период оценивалась в проекте в 500-600 млрд руб., как и поддержка экспорта.

Согласно окончательной редакции документа, для достижения целевых показателей стратегии в 2023-2025 гг. потребуется до 300 млрд руб. ассигнований федерального бюджета на комплексную программу по ускорению локализации критически важных компонентов. Оценка вложений частного бизнеса не приводится. Необходимые затраты бюджета на стимулирование спроса в отрасли в 2023-2025 гг. оценены в 26 млрд руб. ежегодно. По итогам 2022 г. на них, как сообщалось, было выделено около 21 млрд руб., включая льготные автокредиты и лизинг, стимулирование продаж газомоторной техники и электромобилей.

Реализация стратегии будет осуществляться в три этапа: краткосрочный (2022-2025 гг), среднесрочный (2026-2030 гг) и долгосрочный (2031-2035 гг).

Предполагается два сценария развития отрасли - базовый и целевой. В базовом доля произведенных в РФ автомобилей от общих продаж в стране к 2035 году вырастет до 60% с нынешних 40%, в целевом - до 80%.

Целевой сценарий предполагает "относительно высокие темпы достижения технологического суверенитета за счет увеличения, в том числе, объемов госфинансирования автомобильной отрасли в части углубления локализации производства критически важных компонентов". При этом защита рынка должна быть более жесткой, что, как отмечается в документе, "сократит приток импортных (новых и бывших в употреблении) автомобилей на рынок и обеспечит ресурс для инвестиций в повышение уровня локализации".

Базовый сценарий предполагает сохранение протекционистских мер примерно на текущем уровне. "Как следствие, поступление на рынок новых и старше трех лет автомобилей будет происходить в существенном объеме, что повлечет меньшие темпы роста продаж автомобилей российского производства и ограничит возможности инвестирования автопроизводителей в повышение уровня локализации", - отмечается в тексте стратегии.

"Различие сценариев определяется разным уровнем государственной поддержки автомобильной отрасли РФ и, соответственно, разным объемом доступного финансирования НИОКР и производства компонентов. Совокупный размер рынка в обоих сценариях одинаковый, но существенно различается структурой удовлетворения спроса. С точки зрения макроэкономических показателей между сценариями нет различий: оценка долгосрочных темпов роста внутреннего валового продукта на 2025 года и далее - по 1,5% ежегодно", - говорится в документе.

Одним из ключевых приоритетов стратегии является унификация производства. В частности, повышение уровня локализации автомобилей на одну платформу и, как следствие, унификация автокомпонентной базы. Это должно позволить удовлетворить потребности российского рынка в высоколокализованных машинах, рассчитывают авторы стратегии.

Основной задачей в легковом сегменте к 2025 г. заявлено создание моделей с локализацией не ниже 80%, при этом доля продукции российских производителей должна составить не менее 60% в объеме продаж. Планируется, что к 2035 г. доля легковых автомобилей с ДВС будет составлять 70-80%, доля электромобилей - 20-30%. Целевая доля экспорта легковых машин в объеме производства к 2025 г. планируется на уровне 3%, к 2030 г. - 10%, к 2035 г. - 15%. Приоритетными направлениями экспорта названы государства ЕС, Африки, Азии и Латинской Америки.

Основным направлением развития сегмента легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков является создание локального производства 2-3 семейств автомобилей, "способных обеспечить весь спектр потребностей российского бизнеса".

Стратегия содержит перечень основных планируемых к локализации компонентов. В частности, до 2025 года в РФ планируется наладить локальный выпуск силовой установки для электротранспорта, реечного рулевого механизма, рулевого механизма винт-шариковая гайка, электронных блоков ABS и ESP. Кроме того, предполагается наладить производство ряда наименований электроники и электромеханических компонентов: чип-компонентов и печатных плат, датчиков систем управления, электромеханических манипуляторов и кнопочных групп, актуаторов и приводов.