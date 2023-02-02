"НОВАТЭК" расплатился с российскими держателями евробондов, перевел агенту платеж для иностранных

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" исполнил свои обязательства по погашению евробондов эмитента Novatek Finance DAC на $1 млрд и выплате процентов по ним, сообщила компания.

Согласно сообщению, 18 января "НОВАТЭК", предварительно исполнив обязательства перед держателями евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях, осуществил оставшийся платеж купона и основной суммы долга на счет эмитента, находящийся у основного платежного агента (Citibank, N.A. лондонский филиал), для дальнейшего перевода в международные клиринговые системы. Последние должны распределить выплаты среди держателей еврооблигаций, права на которые не учитываются депозитариями РФ. Таким образом, компания надлежащим образом исполнила все свои обязательства в соответствии с эмиссионной документацией, отмечается в сообщении.

Еврооблигации на $1 млрд "НОВАТЭК" разместил в 2012 году, это последний выпуск евробондов компании, остававшийся в обращении.

В ноябре прошлого года "НОВАТЭК" сообщил, что получил согласие держателей этого выпуска еврооблигаций на осуществление прямых выплат в рублях инвесторам, чьи права на евробонды учитываются российскими депозитариями. Компания отмечала, что изменения условий обслуживания выпуска позволят доводить платежи до российских держателей на фоне ограничений, которые ввел Euroclear в отношении транзакций в адрес Национального расчетного депозитария (НРД). Из-за этих ограничений российским инвесторам не доходят выплаты по евробондам, осуществляемые по стандартной схеме через платежного агента.

Кроме того, тогда же инвесторы одобрили увеличение льготного периода, в течение которого неуплата причитающихся сумм в дату выплаты процентов или в дату погашения может быть устранена без возникновения "случая неисполнения обязательств", до 60 дней.