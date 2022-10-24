"НОВАТЭК" предложил части инвесторов согласовать опцию рублевых выплат по евробондам

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" предложил держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2022 году согласовать возможность прямых выплат в рублях инвесторам, чьи права учитываются российскими депозитариями, сообщила компания-эмитент евробондов Novatek Finance DAC.

Компания отмечает, что изменения необходимы для того, чтобы доводить платежи до российских держателей на фоне ограничений, которые ввел Euroclear в отношении транзакций в адрес Национального расчетного депозитария (НРД). Из-за этих ограничений сейчас российским инвесторам не доходят выплаты по евробондам, осуществляемые по стандартной схеме выплат.

"НОВАТЭК" предлагает согласовать возможность прямых выплат процентов и основной суммы долга держателям еврооблигаций, учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями. Выплаты по таким евробондам будут осуществляться только в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Кроме того, компания попросила инвесторов согласовать увеличение льготного периода, в течение которого неуплата причитающихся сумм в дату выплаты процентов или в дату погашения может быть устранена без возникновения "случая неисполнения обязательств". В случае с выплатой основной суммы долга льготный период предлагается увеличить с 7 до 60 рабочих дней, в случае с выплатой процентов и других сумм - с 14 до 60 рабочих дней. Хотя компания ожидает, что все выплаты будут осуществлены в срок, увеличение grace-периода позволит избежать технического дефолта из-за возможных задержек, связанных с операционными или техническими ограничениями, которые могут повлиять на проведение платежей, говорится в сообщении.

В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие евробондами по состоянию на 9 ноября. Срок подачи согласия - не позднее 11 ноября 17:00 по Лондону, собрание держателей евробондов пройдет 15 ноября.

Еврооблигации на $1 млрд "НОВАТЭК" разместил в 2012 году, дата погашения выпуска и выплаты купона по нему - 13 декабря 2022 года. Это последний выпуск евробондов "НОВАТЭКа", остающийся в обращении.