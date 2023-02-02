Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали снижение ВВП РФ в 2023 г. на 1,5%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2023 году может составить 6%, а ВВП снизиться на 1,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (проводился 27-31 января).

По сравнению с опросом в декабре прогноз по снижению ВВП улучшился (в декабре прогнозировали падение на 2,4% в 2023 году), но немного ухудшился по инфляции (в декабре ожидания по инфляции на 2023 год составляли 5,8%).

Снижение ВВП РФ в 2022 году аналитики оценили в 2,5% (в декабре ожидали падение на 2,9%).

"Даты проведения опроса: 27-31 января 2023 года. Методика расчета: результаты опроса являются медианой прогнозов 28 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина", - описывается в сообщении ЦБ процедура опроса экономистов.

Таким образом, ожидания аналитиков по динамике ВВП РФ на 2023 год приблизились к официальному прогнозу Минэкономразвития (снижение на 0,8% в 2023 году) и к верхней границе прогноза ЦБ (снижение на 1-4% в 2023 году).

Как сообщалось, самый позитивный прогноз на этой неделе выдал Международный валютный фонд - он теперь ожидает рост российской экономики в 2023 году на 0,3% (вместо падения на 2,3% в своем предыдущем октябрьском сценарии прогноза).

Аналитики, опрошенные ЦБ, при этом снизили прогноз роста российской экономики на 2024 год до 1,2% (с 1,5% в декабрьской версии опроса) и оставили неизменным прогноз на 2025 год (рост на 1,5%).

По мнению аналитиков, изменение ВВП РФ в 2025 году к 2021 году составит минус 1,4% (в декабрьском опросе - минус 2,4%). Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна - 1,5%.

Аналитики по-прежнему ожидают, что инфляция вернется к уровню вблизи 4% в 2024 году и далее будет оставаться на цели.

В 2023-2024 годах аналитики ожидают более высокую траекторию ключевой ставки по сравнению с декабрьским опросом. Прогнозы выросли на 0,2 п.п. до 7,5% годовых (в 2023 году в среднем за год) и 6,8% в 2024 году. На 2025 год консенсус-прогноз средней ключевой ставки - 6,0% годовых. При этом медианная оценка нейтральной ключевой ставки увеличилась на 0,5 п.п. до 6,0% годовых.

Аналитики ожидают несколько более слабый рубль в сравнении с декабрьским опросом на всем прогнозном горизонте с тенденцией постепенного ослабления, аналогичной декабрьскому опросу. Прогноз аналитиков на 2023 год среднегодового курса - 72,0 руб./$ (70,0 руб. в декабрьском прогнозе), на 2024 год - 73,8 руб. (73,0 руб.), на 2025 год - 75,6 руб. (75,0 руб.).