Минэкономразвития отметило сближение прогноза МВФ по ВВП РФ с локальными оценками

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Новый прогноз Международного валютного фонда в отношении динамики экономики России в 2023 году (рост на 0,3%) сближается с российскими прогнозами, дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от оживления потребительского спроса и принимаемых мер по росту кредитования, прокомментировали в Минэкономразвития РФ опубликованный во вторник доклад МВФ.

"Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами. Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

В министерстве также отметили, что "оценки на текущий и последующие годы будут уточнены в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития (в марте - апреле - ИФ)".

Как сообщалось, Международный валютный фонд во вторник опубликовал доклад, в котором изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%.

Обновленный прогноз фонда на 2023 год по российской экономике выглядит значительно более позитивно, чем действующие официальные прогнозы российских властей.

Так, по официальному прогнозу Минэкономразвития, ожидается снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%; по прогнозу ЦБ, снижение может составить 1-4%. Минэкономразвития РФ планирует уточнить макроэкономический прогноз на 2023 год в марте-апреле, как это предписано регламентом, реагировать на мгновенные колебания цен на нефть не видит смысла. Банк России обновит прогноз в феврале.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по динамике ВВП в 2023 году предполагает снижение на 2,2%.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце декабря заявлял, что ситуация в экономике РФ в 2023 году будет "гораздо легче", чем в 2022 году, динамика ВВП может быть в интервале от "около нуля" до минус 1%.

"Я думаю, что будет около нуля (динамика ВВП РФ в 2023 году - ИФ). Прогноз сейчас у нас примерно минус 1%, чуть меньше (минус 0,8% - ИФ). Где-то будет минус один - ноль (в 2023 году - ИФ), потому что у нас был очень хороший I квартал 2022 года, поэтому эффект базы еще скажется", - отмечал он.

"Если говорить в целом, то в принципе мы считаем, что 2023 год будет, если ничего не произойдет, естественно, гораздо легче, чем 2022 год. Мы не видим там каких-то фатальных проблем. Благодаря тому, что в первом полугодии удалось не упустить ситуацию, сейчас все находится под контролем, и политика достаточно проактивная", - подчеркивал Белоусов.

Фактические результаты 2022 года для российской экономики оказались лучше прогнозов МВФ: последняя, октябрьская, версия предполагала падение на 3,4% (после 8,5% и 6% в апреле и июле соответственно), а в итоге оно, согласно предварительным оценкам, составило лишь около 2,5%. Сам фонд в опубликованном во вторник докладе оценил снижение ВВП РФ по итогам 2022 года еще меньше - в 2,2%.