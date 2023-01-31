МВФ оценил перспективы экономики РФ в 2023 году оптимистичнее официальных прогнозов

По итогам года Международный валютный фонд ждет роста ВВП РФ на 0,3%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%. Такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth), опубликованном фондом во вторник.

В январе 2022 года, до начала конфликта на Украине и последовавших антироссийских санкций, фонд прогнозировал рост экономики РФ в 2023 году на 2,1%. После он понизил свой прогноз до падения на 2,3%, затем еще раз ухудшил его - до 3,5%, однако в октябре вернулся к оценке снижения на 2,3%.

Обновленный прогноз фонда на 2023 год по российской экономике выглядит значительно более позитивно, чем оценки российских властей. Так, по официальному прогнозу Минэкономразвития, ожидается снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%; по прогнозу ЦБ, снижение может составить 1-4%. Минэкономразвития РФ планирует уточнить макроэкономический прогноз на 2023 год в марте-апреле, как это предписано регламентом, реагировать на мгновенные колебания цен на нефть не видит смысла. Банк России обновит прогноз в феврале.

При этом фактические результаты 2022 года для российской экономики оказались лучше прогнозов МВФ: последняя, октябрьская, версия предполагала падение на 3,4% (после 8,5% и 6% в апреле и июле соответственно), а в итоге оно, согласно предварительным оценкам, составило около 2,5%. Сам фонд оценил снижение ВВП РФ по итогам 2022 года в 2,2%.

Мировая экономика

Прогноз роста по мировой экономике на 2023 год повышен до 2,9% с октябрьских 2,7%, таким образом, фонд вернулся к своей июльской оценке. В 2024 году ожидается ускорение роста до 3,1%. Предварительная оценка глобального роста в 2022 году - 3,4%, это на 0,2 п.п. выше октябрьских ожиданий.

Более высокую оценку подъема мировой экономики МВФ связывает с "неожиданными позитивными изменениями и большей, чем ожидалось, устойчивостью динамики во многих странах". Тем не менее, фонд отмечает, что рост мировой экономики, прогнозируемый на 2023 и 2024 годы (как и фактический результат 2022 года), ниже исторического среднегодового показателя в 3,8% на отрезке с 2000 по 2019 гг.

Хотя прогноз по мировой экономике был несколько улучшен, баланс рисков по-прежнему смещен в сторону ухудшения ситуации, хотя и в меньшей степени по сравнению с периодом подготовки предыдущего, октябрьского, прогноза, отмечает МВФ.

Так, фонд видит возможность более сильного импульса со стороны отложенного спроса во многих странах или более быстрого замедления инфляции. Одновременно с этим существуют угрозы росту в Китае, где на фоне все еще низкого уровня иммунитета населения и недостаточного, особенно за пределами крупных агломераций, числа койко-мест в больницах "значительные последствия для системы здравоохранения могут препятствовать восстановлению экономики", отмечает МВФ. Кроме того, в числе основных рисков - эскалация украинского конфликта, а также ужесточение условий финансирования во всем мире, которое может усугубить долговой кризис.

Страновые оценки

Экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, по оценке фонда, в 2023 году вырастут на 4% (предыдущий прогноз - 3,7%), в 2024 году - на 4,2% (ранее ожидался рост на 4,1%).

Прогноз роста экономики Китая в текущем году улучшен на 0,8 п.п. - до 5,2%, в 2024 году рост составит 4,5%.

Оценка роста ВВП Индии в 2023 году осталась без изменений - 6,1%. В 2024 году ожидается подъем на 6,8%.

Прогноз роста бразильской экономики повышен на текущий год до 1,2% с 1%, в 2024 году рост составит 1,5%.

Оценка роста ВВП развитых стран в 2023 году улучшена на 0,1 процентного пункта - до 1,2%, в 2024 году рост составит 1,4%.

Прогноз по росту экономики США на этот год повышен на 0,4 п.п. - до 1,4%, в 2024 году ожидается рост на 1%.

Экономика стран еврозоны в текущем году, по мнению МВФ, вырастет на 0,7%, прогноз улучшен с октябрьских 0,5%. На 2024 год фонд прогнозирует ускорение роста до 1,6%.

По ВВП Германии фонд изменил оценку с падения на рост - на 0,1%, в 2024 году ждет ускорения до 1,4%.

При этом МВФ ожидает снижения экономики Великобритании в 2023 году на 0,6%, ранее на этот год прогнозировался рост на 0,3%. В 2024 году фонд ждет роста ВВП Британии на 0,9%.

Прогноз роста для Испании на текущий год снижен до 1,1% с 1,2%, в 2024 году ожидается рост на 2,4%. Для Франции оценка на текущий год не изменилась - плюс 0,7%, в следующем году рост составит 1,6%.

По экономике Италии МВФ ожидает роста на 0,6% вместо снижения на 0,2%, в 2024 году ждет повышения на 0,9%.

Оценка роста ВВП Японии на текущий год увеличилась до 1,8% с 1,6%. В 2024 году рост замедлится до 0,9%, полагает МВФ.

Инфляция

МВФ ожидает в 2023 году примерно в 84% стран более низкую общую инфляцию, чем в 2022 году. Глобальная инфляция, по прогнозам фонда, снизится с 8,8% в 2022 году (среднегодовой показатель) до 6,6% в 2023 году и 4,3% в 2024 году, что выше наблюдавшихся до пандемии (2017-2019 годы) уровней около 3,5%.

В странах с развитой экономикой среднегодовая инфляция, по прогнозам фонда, снизится с 7,3% в 2022 году до 4,6% в 2023 году и до 2,6% в 2024 году, что в ряде случаев выше целевого показателя. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах прогнозируемая годовая инфляция снизится с 9,9% в 2022 году до 8,1% в 2023 году и до 5,5% в 2024 году, что выше среднего показателя в 4,9%, отмечавшегося до пандемии (2017-2019 годы).