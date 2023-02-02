Рубль растерял рост к доллару и упал к евро по итогам волатильных торгов четверга

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США развернулся вверх, евро немного ускорил темпы роста на Московской бирже по итогам волатильных торгов четверга, рубль снизился к бивалютной корзине при закрытии позиций после завершения первых в этом году заседаний ведущих мировых центробанков и на санкционных новостях.

Курс доллара составил 70,46 руб. в 19:00, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,2 руб., подорожав на 72,25 копейки. Евро поднялся выше 77 руб. впервые с 30 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 46,68 копейки - до 73,49 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 6 копеек - до 10,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару и евро по итогам четверга, участники рынка закрывали позиции после того, как ведущие мировые центробанки провели свои первые в этом году заседания по ставкам. Кроме того, негативное влияние на рубль оказали новости на тему антироссийских санкций.

Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций в отношении России к годовщине начала военных действий РФ на Украине - к 24 февраля, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"С нашими партнерами из G7 мы введем дополнительный "потолок" цен на российские нефтепродукты, а к 24 февраля (...) мы нацелены ввести десятый пакет санкций", - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам главы ЕК, Евросоюз вместе с партнерами также "изучают способы использования российских государственных активов на благо Украины". В ноябре прошлого года фон дер Ляйен предлагала использовать свыше 300 млрд евро заблокированных средств РФ для помощи Украине.

В четверг решения по ставкам приняли Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ), накануне состоялось заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%. Регулятор намерен вновь поднять ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте.

ЕЦБ в четверг также принял решения относительно условий программы нормализации баланса, увеличившегося почти до 5 трлн евро после многолетнего выкупа активов. Детали программы будут опубликованы позднее в четверг отдельным пресс-релизом.

Как сообщалось в декабре, портфель облигаций, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme, APP), будет уменьшаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего регулятор определит дальнейшие темпы его сокращения.

ЕЦБ не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания.

"При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный подъем ставок, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к 2%-ному целевому показателю, - сказала она. - Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами".

Лагард отметила, что баланс рисков как для экономического роста в еврозоне, так и для инфляции стал более благоприятным.

Говоря о ситуации с инфляцией, Лагард отметила, что быстрый экономический подъем в Китае может дать новый толчок ценам на сырьевые товары. Однако если снижение цен на энергоносители, которое фиксируется в последние месяцы, продолжится, то инфляция в еврозоне будет замедляться быстрее, чем ожидается в данный момент.

"Дальнейшее ослабление спроса в экономике также будет способствовать снижению инфляционного давления", - добавила Лагард.

Американский регулятор накануне ожидаемо повысил основную процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,5-4,75% годовых. На предыдущем заседании ставка была повышена на 50 б.п., а до этого четырежды на 75 б.п.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался". Он допустил, что ставка не превысит 5%, и повторил, что Центробанк может добиться замедления инфляции без нанесения существенного ущерба экономике, пишет Trading Economics.

Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в том случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Однако тон его заявлений вселил в участников рынка надежду, что цикл подъема ставок вскоре может закончиться.

Прогнозы аналитиков

Инфляция в РФ в 2023 году может составить 6,0%, а ВВП - снизиться на 1,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 27-31 января).

По сравнению с опросом в декабре прогноз по снижению ВВП улучшился (в декабре прогнозировали падение на 2,4% в 2023 году), но немного ухудшился по инфляции (в декабре ожидания по инфляции на 2023 год составляли 5,8%). Снижение ВВП РФ в 2022 году аналитики оценили в 2,5% (в декабре ожидали падение на 2,9%).

Аналитики по-прежнему ожидают, что инфляция вернется к уровню вблизи 4% в 2024 году и далее будет оставаться на цели.

В 2023-2024 годах аналитики ожидают более высокую траекторию ключевой ставки по сравнению с декабрьским опросом. Прогнозы выросли на 0,2 п.п., до 7,5% годовых (в 2023 году в среднем за год) и 6,8% в 2024 году. На 2025 год консенсус-прогноз средней ключевой ставки - 6,0% годовых. При этом медианная оценка нейтральной ключевой ставки увеличилась на 0,5 п.п. - до 6,0% годовых.

Аналитики ожидают несколько более слабый рубль в сравнении с декабрьским опросом на всем прогнозном горизонте с тенденцией постепенного ослабления, аналогичной декабрьскому опросу. Прогноз аналитиков на 2023 год среднегодового курса - 72,0 руб./$ (70,0 руб. в декабрьском прогнозе), на 2024 год - 73,8 руб. (73,0 руб.), на 2025 год - 75,6 руб. (75,0 руб.).

Нефть

Цены на нефть понижаются вечером в четверг, участники рынка продолжают оценивать данные об очередном росте запасов топлива в США и итоги заседания ФРС.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 0,46% - до $82,46 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,35% - до $76,14 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене на 3,1% на данных, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении шести недель подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Кроме того, вечером в среду Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. и сообщил, что ждет новых подъемов ставки с целью возврата инфляции к целевому уровню в 2%, хотя и отметил, что "дезинфляционный процесс начался".

На таких заявлениях долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара США к шести основным мировым валютам, опустился до минимума за девять месяцев, что оказало определенную поддержку нефтяному рынку.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в четверг курс рубля к доллару на торгах двигался разнонаправленно около отметки 70 руб. "Волатильность в валютной паре снижается - доллар двигался в узком диапазоне - 68,8-70,2 руб. В целом рубль относительно инертен к колебаниям цены нефти, а текущий курс во многом отображает локально достигнутый на рынке баланс между продавцами и покупателями иностранной валюты. Продажа юаней в рамках бюджетного правила оказывает стабилизирующее влияние на рубль. В пятницу ожидаем сообщения Минфина РФ с данными о планируемом объеме продаж юаней на февраль - начало марта. Вероятнее всего, этот объем увеличится. Краткосрочно могут быть импульсы пары "доллар-рубль" в направлении 71 руб. Также в конце недели на рублевые активы нередко оказывает давление фактор пятницы, актуальный в условиях геополитической напряженности. Наш прогноз по курсу рубля к доллару на пятницу - 69-71 руб.", - говорит Бахтин.

"В ходе вчерашнего дня торговая активность долларом с расчетами "завтра" снизилась относительно средненедельных показателей, а пара "доллар-рубль" перешла к консолидации у отметки 70 руб. Мы полагаем, что данной динамике способствовал рост ставки по долларовым свопам ON - формировался спрос на рубли среди спекулянтов. В то же время, противовесом укрепления национальной валюты выступал фактор скорого введения "потолка" цен на нефтепродукты РФ. Отметим, что снижение торговой активности свойственно началу месяца на фоне низкой активности экспортеров на рынке. В четверг доллар торговался под легким давлением по отношению к рублю. Стоит отметить, что евро по отношению к доллару открылся ростом, преодолев отметку $1,1 - максимум с начала апреля. Давление на "американца" оказывал рост аппетита к риску на глобальных рынках на фоне прошедшего заседания ФРС на котором регулятор не преподнес негативных сюрпризов", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 февраля на 8,03 копейки, до 70,0414 руб., и увеличил курс евро на 73,19 копейки, до 76,9564 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 7,56 копейки по отношению к среде и составил 70,0424 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 3,35 копейки и составил 70,0982 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 205,986 млн, из которых $433,141 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $772,845 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 73,38 копейки, до 76,9406 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 67,43 копейки, подорожав до 76,9281 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 175,127 млн, из которых EUR488,426 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR686,701 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,57% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 6 б.п. - до 7,96% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 5 б.п. - до 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 6 б.п., понизившись до 8,52% годовых.