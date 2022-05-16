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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

Проблемы с электропроводкой могли стать причиной пожара на фабрике "Глории Джинс"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в Ростовской области, вероятнее всего, спровоцировал аварийный режим работы электрики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

"Наиболее вероятная причина - аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье 15 мая на фабрике компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области произошел пожар на площади 250 кв. м. В тушении участвовали 58 человек и 17 единиц техники. Пламя удалось локализовать на площади 450 кв. м.

В связи с инцидентом прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности на предприятии.

Корпорация "Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Корпорация имеет два крупных логистических комплекса в Новосибирске и Новошахтинске.

Глория Джинс Ростовская область
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