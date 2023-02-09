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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Песков заявил о возможном смещении по времени создания газового хаба в Турции

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сильное землетрясение в Турции может сдвинуть по времени создание газового хаба в этой стране, однако проект будет реализован, заявили в Кремле.

"Разумеется, сейчас это (проект газового хаба) не может быть приоритетом для Турецкой республики, мы к этому с пониманием относимся. Соответственно, какая-то сдвижка по времени может быть", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли повлиять на реализацию проекта землетрясение в Турции.

"Мы не сомневаемся, что Турция справится с этой бедой, окажем всю необходимую помощь пострадавшим, займется восстановлением разрушенных городов", - добавил Песков.

"Поэтому да, этот процесс (создание газового хаба) может сдвинуться чуть вправо, но по сути это не повлияет на реализацию планов", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

4 февраля агентство Anadolu со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза сообщало, что работы по созданию в Турции центра распределения и торговли природным газом близятся к завершению.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение было зафиксировано в нескольких провинциях Турции и в соседней Сирии. По последним данным, общее число погибших приблизилось к 16 тысячам.

Дмитрий Песков Турция
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