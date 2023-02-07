Руководство ВТБ прогнозирует возвращение к прибыли в 2023 году

Главной причиной убытков Костин назвал снятие со счетов $26 млрд в первые дни после начала СВО

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году прибыль ВТБ вряд ли достигнет рекорда 2021 года, когда банк заработал 320 млрд рублей, но будет "сопоставима", заявил телеканалу "Россия 24" глава ВТБ Андрей Костин.

"Вы знаете, мы ставим достаточно амбициозные цели. У нас в 2021 году были самые высокие результаты с точки зрения прибыли, а прибыль у нас составляла 320 млрд рублей. Мы видим в этом году сопоставимую цифру положительного результата. Она вряд ли достигнет уровня 2021 года, но будет сопоставима с этим, то есть, такое же количество нулей", - сказал он.

ВТБ в 2022 году не публиковал финансовые результаты, итоги за 2022 год не раскрывались, известно лишь, что он стал для банка убыточным.

По словам Костина, 2023 год ВТБ начал в плюсе.

"Мы только что подвели итоги первого месяца, прибыльным был месяц, это дает нам основания, что если какие-то катаклизмы, независящие от нас, не произойдут, то мы на пути к достаточно успешному и высокодоходному году", - рассказал Костин.

Убытки ВТБ за 2022 год, по словам Костина, связаны с санкциями против банка. Если убрать санкционную составляющую, то банк выполнил задачи на 2022 год, заявил глава ВТБ.

"Главное, на чем мы получили убытки, это то, что в период с 24 февраля по 10 марта, до тех пор, пока не были приняты решения об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято $26 млрд. И поскольку у нас таких средств не имелось у самих, мы вынуждены были пойти на рынок и покупать их, а если вы посмотрите средневзвешенную цену за этот период или курс, он был свыше 101 рубля за доллар. И вот эта разница между сегодняшними 70 рублями и 100 дает нам основной на сегодня убыток, но мы считаем это оправданным, потому что таким образом была обеспечена стабильность банковского сектора, удалось избежать паники, и в общем это было, мне кажется, важным элементом в тот период, восстановить ситуацию, заморозить ее", - рассказал Костин.

"У нас было причем соглашение с Центральным банком, который должен был нам помочь в предоставлении ликвидности долларовой, но, к сожалению, сам наш Центральный банк попал под санкции, что уж совсем было форс-мажором. Поэтому защититься от этого мы тоже не могли", - добавил он.