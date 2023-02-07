Костин отвел 1,5-2 года на интеграцию "Открытия" в структуру группы ВТБ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Интеграция "Открытия" в структуру группы ВТБ займет не менее полутора-двух лет: банк будет присоединен к ВТБ и сдаст лицензию, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

ВТБ в декабре прошлого года купил у ЦБ 100% банка "Открытие" за 340 млрд рублей.

Сейчас банк проводит оценку затрат на присоединение "Открытия". "Но я бы хотел сказать, что в целом мы рассчитываем, что после вложений, которые мы сейчас будем делать, у нас будет экономия. Потому что мы, конечно, будем использовать ту синергию, которую получим от присоединения банка, и будем экономить на издержках, будем исключать параллельные затраты. Поэтому я думаю, что в конечном итоге речь идет скорее не о затратах, а об экономии", - заявил Костин.

По его словам, эта сделка не повлияет на финансовые результаты ВТБ в 2022 году, так как прошла в последних числах декабря. В настоящее время банк оценивает, какую прибыль "Открытие" может принести группе в 2023 году.

"Вы знаете, над нами ничего "не капает", мы никуда не торопимся, мы будем идти от технологий, от потребностей, от настроения клиентов. Я думаю, что консолидация займет не менее полутора-двух лет, в этом горизонте. Но мы планируем полностью присоединить банк, перевести бизнес и клиентов в банк ВТБ, по итогам этого сдать лицензию, ну в общем работать под одним брендом. У нас этот принцип был всегда при всех приобретениях. Это наиболее эффективный способ", - сказал он.

На этой неделе банки будут объединять банкоматные сети. "Если раньше у банка "Открытие" было 3700 банкоматов, то сейчас в общей цепи их будет более 19,5 тысяч банкоматов, из них полторы тысячи банкоматов, работающих в Крыму, которые присоединяет там банк РНКБ. Я думаю, что аналогичные подходы будут и по другим направлениям", - рассказал он.