Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Костин заявил, что ВТБ ждет рекордной прибыли в I квартале этого года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ВТБ ждет рекордной прибыли в первом квартале этого года, сказал глава банка Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN.

"Российская экономика очень хорошо противостоит санкциям. Вопреки прогнозам российский ВВП сократился примерно на 1% в прошлом году, в этом году мы ожидаем улучшение. Что касается ВТБ, похоже, что у нас будет рекордная прибыль в первом квартале этого года", - заявил он.

Самым успешным в части финансового результата для ВТБ был третий квартал 2021 года, когда банк заработал 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

После попадания в санкционные списки США и ЕС в феврале прошлого года банк приостановил публикацию финансовых результатов. Итоги за 2022 год не раскрывались, известно лишь, что он стал для банка убыточным.

В 2023 году банк планировал вернуться к положительному финансовому результату. Костин в феврале заявлял, что прибыль ВТБ в этом году вряд ли достигнет рекорда 2021 года, когда банк заработал 320 млрд рублей, но будет "сопоставима".

ВТБ Андрей Костин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россвифт сменит название и расширит деятельность

Заявление Банка России: На денежно-кредитном фронте без перемен

Заявление Банка России: На денежно-кредитном фронте без перемен

Социальные пенсии в РФ с 1 апреля проиндексируют на 3,3%

С начала года IT-компании глобально сократили более 139 тысяч сотрудников

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на 670 млн евро

ЦБ не получал предложения по изменению состава акционеров Альфа-банка

ЦБ поддержал либерализацию выплаты дивидендов по инвестициям нерезидентов

ЦБ РФ подтвердил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год на уровне 7-9%

ЦБ РФ подтвердил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год на уровне 7-9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });