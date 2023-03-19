Костин заявил, что ВТБ ждет рекордной прибыли в I квартале этого года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ВТБ ждет рекордной прибыли в первом квартале этого года, сказал глава банка Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN.

"Российская экономика очень хорошо противостоит санкциям. Вопреки прогнозам российский ВВП сократился примерно на 1% в прошлом году, в этом году мы ожидаем улучшение. Что касается ВТБ, похоже, что у нас будет рекордная прибыль в первом квартале этого года", - заявил он.

Самым успешным в части финансового результата для ВТБ был третий квартал 2021 года, когда банк заработал 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

После попадания в санкционные списки США и ЕС в феврале прошлого года банк приостановил публикацию финансовых результатов. Итоги за 2022 год не раскрывались, известно лишь, что он стал для банка убыточным.

В 2023 году банк планировал вернуться к положительному финансовому результату. Костин в феврале заявлял, что прибыль ВТБ в этом году вряд ли достигнет рекорда 2021 года, когда банк заработал 320 млрд рублей, но будет "сопоставима".