ВТБ в I полугодии хочет привлечь в капитал 270 млрд рублей

120 млрд рублей из этой суммы банк привлечет через размещение на рынке

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ во втором квартале планирует разместить акции на открытом рынке и собрал предварительные заявки почти на 120 млрд рублей, заявил телеканалу "Россия 24" глава банка Андрей Костин.

"Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто коммерческая. Мы будем размещать акции на открытом рынке, у нас есть предварительные заявки на порядка 120 млрд рублей уже. Мы собираемся получить в капитал первого уровня банка не менее 270 или больше миллиардов рублей в течение первого полугодия и таким образом решить проблему с капиталом", - сказал он.

6 февраля стало известно, что Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций ВТБ. Акционеры ВТБ в конце января утвердили выпуск 30,019 трлн акций дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 302 млрд рублей. Набсовет ВТБ установил, что цена размещения акций в рамках допэмиссии составит 0,017085 рубля, это позволит банку привлечь в капитал до 515,9 млрд рублей. Новые акции могут быть оплачены денежными средствами, вкладом в имущество в виде акций Российского национального коммерческого банка, а также требованиями по суборду из ФНБ.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.

Как говорится в материалах ВТБ, срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 45 дней с даты опубликования уведомления и исчисляется с 7 февраля по 23 марта 2023 года включительно.

Как отмечали аналитики Альфа-банка, если миноритарии не воспользуются правом преимущественного выкупа новых акций, доля государства в обыкновенных акциях ВТБ вырастет с 60,9% до 83,8%. Если же государство выкупит весь одобренный выпуск акций, то его доля может достичь 88,3%.