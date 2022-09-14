Soft Bank рассматривает возможность запуска третьего Vision Fund

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. планирует запустить новый фонд инвестиций в технологические стартапы, несмотря на слабые показатели двух предыдущих фондов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, SoftBank, вероятно, направит собственные средства в третий Vision Fund, если примет решение о его создании. Компания также рассматривает возможность пополнения Vision Fund 2, который является ее основным инвестиционным фондом в последние годы, вместо запуска третьего, отмечают источники.

Как ожидается, компания примет решение в ближайшие месяцы.

SoftBank зафиксировала рекордный убыток - $23 млрд - в первом финансовом квартале, завершившемся 30 июня, на фоне падения котировок акций технологических компаний.

Первый Vision Fund, который компания создала в 2017 году, понес серьезные потери из-за неудачных инвестиций в WeWork Inc. и Didi Global Inc. Общий объем средств, привлеченных Vision Fund, составил $100 млрд, в том числе $60 млрд вложили суверенные фонды Саудовской Аравии и ОАЭ.

Vision Fund 2 привлек инвестиции в размере $49 млрд, однако на данный момент стоимость его активов на 19% ниже этой суммы.

Главный исполнительный директор SoftBank Масаёси Сон в августе заявил, что сократил инвестиции в стартапы, однако заинтересован в долгосрочных перспективах технологического сектора и планирует со временем снова увеличить инвестиции.