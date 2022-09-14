Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Soft Bank рассматривает возможность запуска третьего Vision Fund

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. планирует запустить новый фонд инвестиций в технологические стартапы, несмотря на слабые показатели двух предыдущих фондов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, SoftBank, вероятно, направит собственные средства в третий Vision Fund, если примет решение о его создании. Компания также рассматривает возможность пополнения Vision Fund 2, который является ее основным инвестиционным фондом в последние годы, вместо запуска третьего, отмечают источники.

Как ожидается, компания примет решение в ближайшие месяцы.

SoftBank зафиксировала рекордный убыток - $23 млрд - в первом финансовом квартале, завершившемся 30 июня, на фоне падения котировок акций технологических компаний.

Первый Vision Fund, который компания создала в 2017 году, понес серьезные потери из-за неудачных инвестиций в WeWork Inc. и Didi Global Inc. Общий объем средств, привлеченных Vision Fund, составил $100 млрд, в том числе $60 млрд вложили суверенные фонды Саудовской Аравии и ОАЭ.

Vision Fund 2 привлек инвестиции в размере $49 млрд, однако на данный момент стоимость его активов на 19% ниже этой суммы.

Главный исполнительный директор SoftBank Масаёси Сон в августе заявил, что сократил инвестиции в стартапы, однако заинтересован в долгосрочных перспективах технологического сектора и планирует со временем снова увеличить инвестиции.

SoftBank Group Япония Vision Fund Масаёси Сон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЧС объявило о ликвидации пожара в цехе Кольской ГМК

В "Газпроме" отметили разорение многих иностранных подрядчиков из-за санкций

Дефляция на минувшей неделе сократилась на 0,03% из-за скачка цен на огурцы

США наращивают поставки сжиженного углеводородного газа в Европу

США наращивают поставки сжиженного углеводородного газа в Европу

В ФАС заявили, что власти еще обсуждают приемлемый рост оптовых цен на газ в 2023 г.

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });